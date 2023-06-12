«الأرشيف» يطلع على تقنيات حفظ الوثائق في «القطب الشمالي»

اطلع وفد من الأرشيف والمكتبة الوطنية خلال زيارته مقر شركة «بيكل» في مملكة النرويج، على مشروعات الحفظ الرقمي طويل الأمد للوثائق، والتقنيات الحديثة في هذا المجال.

وبحث الأرشيف والمكتبة الوطنية خلال الزيارة فرص الشراكة المستقبلية مع «بيكل» و«ميلارا ميديل إيست»، وفي مقدمتها أن يكون مركزاً إقليمياً لمشروعات «بيكل وميلارا» في مجال حفظ ذاكرة الوطن، واطلع على تفاصيل التقنيات المستخدمة في حفظ الأرشيفات طويلة المدى ومعالجتها، وطرق العمل فيها.

وتأتي مبادرة الأرشيف والمكتبة الوطنية في إطار التزام دولة الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة، وحرص الأرشيف على تنمية مقتنياته، وتحقيق الاستراتيجية الحكومية، وحفظ تراث المنطقة وتاريخها. ويتطلع الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى إمكانية حصوله على أداء دوره مركزاً إقليمياً لتقديم الخدمات التقنية على صعيد تحويل المحتوى الرقمي، والحفظ الطويل المدى للأرشيفات في دولة الإمارات ومنطقتي الخليج والشرق الأوسط، ولذلك فهو يستهدف التعاقد مع الشركتين المذكورتين لاقتناء الأجهزة التكنولوجية والبرمجيات والمعدات الخاصة بهذا المشروع، وتوفير التدريب عليها بهدف عرض هذا النظام العالمي الحديث والمتطور في الحفظ الرقمي الآمن وطويل المدى، أمام المشاركين في كونجرس المجلس الدولي للأرشيف الذي تستضيفه أبوظبي من التاسع إلى الـ13 من أكتوبر المقبل. واطلع وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية أثناء زيارة مقر شركة بيكل في مدينة درامن النرويجية، على تفاصيل تقنيات «بيكل» في مجال البيانات والصور.

بينما اطلع وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية في مدينة سفالبارد في القطب الشمالي على أرشيف العالم (AWA) الكائن في واحد من أعمق المناجم في الجبال المتجمدة.