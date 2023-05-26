أحمد بن محمد يشهد حفل تخريج مدرسة «ريبتون» بدبي

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، حفل تخريج طلبة وطالبات مدرسة «ريبتون» في دبي 2022-2023، ومن بينهم الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والذي أقيم بهذه المناسبة في فندق أرماني بدبي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على «تويتر» أمس: «شهدت اليوم حفل تخريج مدرسة (ريبتون) بدبي.. نبارك للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولكافة الطلاب والطالبات ونتمنّى لهم كل التوفيق والتميز في مسيرتهم المستقبلية».

وخلال الحفل ألقى وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، كلمة هنّأ فيها طلبة وطالبات المدرسة على تخرجهم، مؤكداً أهمية التعليم في فتح آفاق جديدة أمام الشباب، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، داعياً إياهم إلى مواصلة رحلة التعلّم التي وصفها بأنها تمتد بامتداد الحياة، لاسيما وأن العصر الذي نعيشه بات سريع التغير، وأن مستجداته المتلاحقة في ضوء التقدم التكنولوجي فائق السرعة، جعلت احتياجات سوق العمل هي الأخرى سريعة التبدّل، وأضحت تُملي على الإنسان أن يكون دائماً على اطلاع على كل جديد، حتى لا يكون خارج دائرة الزمن، ما يستدعي تبنّي مبدأ التعلّم مدى الحياة.

ونوّه وزير التربية والتعليم بأثر التعلم المستدام في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ أسس الاقتصاد القائم على المعرفة، من أجل مستقبل أفضل لمجتمعنا ودولتنا، مؤكداً أن مصادر التعلم المتاحة للأجيال الجديدة أصبحت عديدة ومتنوعة، وأن الدَّأب على التعلّم عملية تحتاج إلى كثير من المثابرة والالتزام، من أجل جني ثمار ذلك التعلم نجاحاتٍ وإنجازات في الحياة.

ثم ألقى مدير المدرسة ديفيد كوك، كلمة رحّب فيها بالحضور، متمنياً للخريجين والخريجات التوفيق والاستفادة مما تلقونه من علوم وقيم وأخلاقيات خلال دراستهم، ليكونوا دائماً نموذجاً يحتذى في السعي الدائم نحو أعلى مستويات النجاح والتميز.

وفي نهاية الحفل قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتسليم شهادات التخرج للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم وزملائه الخريجين والخريجات، متمنياً لهم جميعاً كل التوفيق والنجاح، وأن يكونوا دائماً نموذجاً للتميز في السعي في كسب مزيد من المعارف التي يمكن بها تطوير أنفسهم وخدمة مجتمعهم، ثم التقطت لسموه الصور التذكارية مع الخريجين والخريجات.

أحمد بن محمد:

«نبارك للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد ولكافة الطلاب والطالبات ونتمنى لهم كل التوفيق والتميز».