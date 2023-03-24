مكتوم بن محمد يعزي في وفاة زوجة عبدالله حمد الفطيم

قدّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، شيخة محمد الفطيم، زوجة عبدالله حمد الفطيم، ووالدة كل من عمر وأبوبكر وعلي وخالد ومحمد عبدالله الفطيم، وذلك خلال زيارة سموّه إلى مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه، لزوج وأنجال الفقيدة وذويها، عن صادق عزائه ومواساته لهم في مصابهم الجلل، راجياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها وذويها جميل الصبر وحُسن العزاء.