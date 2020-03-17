«الخريجين العالمي» يدعو إلى إيجاد حلول للمسائل المرتبطة بفيروس كورونا

المصدر: دبي■الإمارات اليوم

أطلق معرض الخريجين العالمي، الذي ينعقد بالشراكة مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وبدعم من «ا.ر.م. القابضة» و«دبي للثقافة»، دعوة مفتوحة وجهها إلى المجتمع الأكاديمي حول العالم، للإسهام في إيجاد حلول فعّالة للقضايا المرتبطة بانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، محمد إبراهيم الشيباني: «يضع انتشار فيروس العالم أمام تحديات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية، وتنعكس عنه قضايا مهمة تستوجب اتخاذ إجراءات فاعلة، ضماناً لسلامة المجتمعات والاقتصاد العالمي، وأسلوب عيشنا وتفاعلنا بالمجمل. وبفضل الدعم المقدم من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ومجموعة من المؤسسات، سيتمكن معرض الخريجين العالمي من تفعيل دور المجتمع الإبداعي للتصدي للتهديدات التي يواجهها عالمنا اليوم».

ويشجع المعرض جميع الطلاب والخريجين الجامعيين والأساتذة من شتى الخلفيات العلمية والجامعات حول العالم على إرسال مشروعاتهم في موعد أقصاه الثاني من أبريل المقبل. وسيتم الإعلان عن المشروعات المختارة في الـ16 من أبريل المقبل.