حمدان بن محمد يحضر أفراح العامري في العين والغرير والطاير بدبي

المصدر: العين ودبي - وام

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حفل الاستقبال الذي أقيم في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين، أمس، بمناسبة زفاف كلٍّ من: سالم محمد صالح مجرن العامري إلى كريمة صالح بخيت طاسة العامري، وسعيد محمد صالح مجرن العامري إلى كريمة صالح بخيت طاسة العامري، وعبدالله محمد صالح مجرن العامري إلى كريمة مبارك محمد شعفوري العامري.

وبارك سمو ولي عهد دبي لقبيلة العامري أفراحها، وهنأ المعاريس، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة، مظللة بالرفاه والبنين والاستقرار.

كما حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالعزيز بن عبدالله الغرير، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة الدكتور طارق بن حميد الطاير، الذي أقيم في نادي اليخوت بدبي مساء أمس. وبارك سمو ولي عهد دبي لآل الغرير والطاير أفراحهم، وهنأ العروسين بزفافهما الميمون، متمنياً لهما حياة مستقرة مكللة بالسعادة والبنين.

إلى ذلك، حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أفراح آل الغرير والطاير في دبي.