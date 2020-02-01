شرطة أبوظبي تكرِّم متميزين بالأمن الجنائي

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

كرّمت شرطة أبوظبي مديري المديريات والإدارات والمراكز ونوابهم المتميزين بقطاع الأمن الجنائي، خلال الحفل السنوي الذي نظمه القطاع بمجمع الإدارات في أبوظبي.

وأشاد مدير القطاع، العميد محمد سهيل الراشدي، بالجهود المتميزة خلال العام الماضي من جميع منتسبي القطاع في مكافحة الجريمة، وجعل المجتمع يتمتع بالأمن والأمان، وتحقيق مؤشرات الريادة ضمن العمل الشرطي التطويري. وأوضح أن شرطة أبوظبي، وضمن مساعيها وخططها التطويرية، ركزت على تكريس معايير الريادة والجودة الشاملة في مجالات العمل الشرطي، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار.

وأكد الراشدي اهتمام شرطة أبوظبي بتقدير المتميزين، وتحفيزهم لدفع مسيرة العمل والإنجاز، وبما ينعكس أيضاً على نشر ثقافة جودة الخدمة وكفاءتها، والارتقاء بالأداء الوظيفي.

ودعا جميع منتسبي القطاع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات ومضاعفة الجهود والإخلاص والتفاني في العمل، وبذل المزيد من الجهد في العمل، وتقديم خدمات عالية الجودة.

وشاهد الحضور فيلماً وثائقياً، استعرض المنجزات الأمنية المشرفة التي حققها القطاع، مما كان له الأثر البارز في مجالات العمل الشرطي، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار، كما قُدِّم عرض تقديمي لرؤية القطاع 2020.

وفي نهاية الحفل، كرّم العميد الراشدي، بحضور نائب مدير القطاع العميد مسلم محمد العامري، ونائب مدير القطاع العميد خالد أحمد مريش، المتميزين بشهادات تقدير ودروع تذكارية.