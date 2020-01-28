دبي تستضيف الدورة الثالثة من «ملتقى الزفاف العالمي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضاف «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات، التابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) الدورة الثالثة من ملتقى الزفاف العالمي Dubai Global Wedding Excellence، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها دبي لجذب منظمي حفلات الزفاف واستقطاب المزيد من الزوّار.

وشارك في الملتقى 75 من كبار منظمي حفلات الزفاف والخبراء من حول العالم، وتضمن برنامج الملتقى زيارات ميدانية لعدد من المواقع والفعاليات في عدد من الفنادق الرئيسة والمعالم البارزة في دبي وذلك بالتعاون مع الشركاء في السياحة والضيافة والفعاليات والترفيه. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «سعداء باستضافة الدورة الثالثة من هذا الملتقى الناجح، تمكّنا من استعراض مقوّمات دبي أمام شخصيات مهمّة ومؤثّرة في هذا القطاع، وتعريفهم بإمكانات دبي في مجال استضافة وتنظيم حفلات الزفاف، حيث يبحث منظّمو هذا النوع من الحفلات دائماً عن أفكار جديدة تبقى ذكرياتها خالدة في الأذهان».

وأضاف كاظم قائلاً: «في الوقت الذي نسعى به للاستفادة من كل الفرص المتاحة لتنويع قاعدة زوّار دبي، فإننا نبذل جهوداً حثيثة لتعزيز مكانة المدينة كوجهة مميّزة لإقامة حفلات الزفاف، وتوفير الفرص المناسبة لمنظّمي الحفلات للاستفادة من الخدمات الراقية التي تقدّمها المدينة في مختلف المنشآت المتخصصة لاستضافة الفعاليات، وكذلك الفنادق والمطاعم الراقية لتنظيم أرقى حفلات الزفاف لعملائهم من حول العالم. ونتطلّع لإيجاد المزيد من الفرص، وكذلك التواصل مع مختلف منظّمي حفلات الزفاف لتطوير هذا القطاع المهم في دبي».