تكريم طاقم إسعاف جبل علي

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

كرَّم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، طاقم إسعاف جبل علي، تقديراً لجهودهم المتميزة في سرعة الاستجابة، والتعامل بحرفية عالية مع مريض أصيب بنوبة قلبية مفاجئة، وكانت حالته حرجة جداً.

كان المريض الآسيوي (45 عاماً) يعاني تدهوراً كبيراً في حالته الصحية، كاد أن يفقد حياته خلالها، إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة هاجمته وأدخلته في غيبوبة، نتيجة لانقطاع النفس واختفاء النبض.

وثمّن خليفة بن دراي جهود فريق العمل الذي أنقذ الحالة، وتعامل بحرفية كبيرة مع النوبة القلبية، وأسهم في وصول المريض إلى بر الأمان، وأكد أن الجهود المشتركة بين مسعفينا والطاقم الطبي في مستشفى ميد كلينك بارك فيو، أثمرت نجاحاً في الحفاظ على حياة المريض، وإسعافه في الوقت المناسب.

وأسهم الوصول السريع لفريق المسعفين وفنيي الطب الطارئ للمريض في الوقت المناسب في إنقاذه من وفاة حتمية، كما ساعد وجود النقطة الإسعافية القريبة من المرابع العربية في الاستجابة السريعة، ثم تسليمه إلى أقرب مستشفى في أم سقيم، وهو «ميد كلينك بارك فيو».