إكسبو خورفكان يفتتح فعاليات معرض «قراءة بلاحدود»

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

انطلقت أمس، في مركز إكسبو خورفكان، فعاليات الدورة الثامنة من معرض «قراءة بلاحدود»، الذي يقام برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتنسيق مع منطقة الشارقة التعليمية «بالمنطقة الشرقية»، ويشهد المعرض مشاركة عدد كبير من دور النشر التي تقدم أحدث الإصدارات الأدبية والثقافية والتعليمية، إلى جانب مشاركة بعض الدوائرالحكومية في فعاليات المعرض، فضلاً عن تقديم جدول حافل بالفعاليات وورش العمل على مدار أيام المعرض الذي يستمر حتى 20 أكتوبر الجاري. وحضر حفل افتتاح المعرض، مدير الديوان الأميري بمدينة خورفكان، سلطان يعقوب المنصوري، ومدير إكسبو خورفكان، خليل محمد المنصوري، ومدير معهد الشارقة للتراث فرع خورفكان، خالد أحمد الشحي، وممثلون عن وزارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، وعدد كبير من مسؤولي المؤسسات والدوائر الحكومية والاتحادية والتعليمية في المدينة وجامعة الشارقة.

وأكد خليل محمد المنصوري، أن معرض «قراءة بلا حدود» يعد من أهم المعارض السنوية على أجندة إكسبو خورفكان، الذي يحرص على إحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية بالمنطقة الشرقية لإمارة الشارقة من خلال تنظيم واستضافة أهم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة على مدار العام.