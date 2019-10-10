حمدان ومكتوم بن محمد يحضران أفراح المنصوري

المصدر: العين - وام

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد هلال بن طراف المنصوري، بمناسبة زفاف نجله هلال إلى كريمة راشد محمد بن سالمين المنصوري.

كما حضر الحفل الذي أقيم في مركز العين للمؤتمرات - قاعة الخبيصي، عصر أمس، عدد من الشيوخ والمسؤولين ووجهاء وأبناء القبائل وأقارب العروسين.

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، العروسين، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة ومكللة بالسرور والبنين والاستقرار.

وبارك سموه لقبيلة المنصوري أفراحها، راجياً الله تعالى أن يديم على شعبنا نعمة الفرح والسعادة والرخاء.