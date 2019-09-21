شرطة أبوظبي تطلق مبادرة «معرفتي للجميع»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة «معرفتي للجميع» بهدف نشر ثقافة المعرفة على مستوى قطاع العمليات المركزية.

وقال نائب مدير القطاع، العميد أحمد الشحي، خلال إطلاقه المبادرة إنها تركز على تبادل المعلومات، وتغطي الجوانب الاستراتيجية والأزمات والكوارث.

وأضاف أن المبادرة تعمل على إسعاد المتعاملين، وتهتم بحقوق الإنسان، ونشر ثقافة الإسعافات الأولية بين جميع موظفي القطاع.

وقدّم المقدم الدكتور عبدالله علي الصغيري، من القطاع، محاضرة ضمن حفل إطلاق المبادرة، استعرضت جهود شرطة أبوظبي ودورها في الأزمات والكوارث، بحضور عدد من الضباط والمنتسبين.