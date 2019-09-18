أحمد بن سعيد يشهد تخريج الدفعة السادسة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

المصدر: دبي -وام

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، صباح أمس، حفل تخريج الدفعة السادسة من برامج الماجستير 2019 بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حميد محمد القطامي في كلمته خلال الحفل، أن وصول الكلية إلى مصاف الكليات العالمية العريقة في وقت قياسي، ما هو إلا نتاج فكرة مستلهمة من رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وما هو إلا اقتباس واقعي من تجارب سموه الناجحة في العلوم الإدارية، وفنون القيادة، التي أراد سموه أن تكون أساس بناء قادة المستقبل.

وأضاف القطامي أن الكلية أصبحت صرحاً علمياً وتطبيقياً عالمياً لهندسة وإعداد صناع القرار والمخططين وقيادات العمل المؤسسي، فضلاً عن كونها مصدراً مهماً لبحوث ودراسات التنمية البشرية، ومصدراً أساسياً للمعرفة، وساحة رحبة لتشكيل المبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة، المقبلين على الكلية من داخل الدولة وخارجها، وتتوجه الكلية لتخصيص برامج نوعية لمنح درجة الدكتوراه في ضوء حجم الطلب المتنامي على برامج الدراسات العليا، لتكون الكلية هي المركز العلمي والتعليمي والبحثي المتكامل في المنطقة.

وتم خلال الحفل عرض فيلم قصير يختزل قصة نجاح الخريج، محمد الغفلي، من أصحاب الهمم، ثم ألقى الخريج، سامي الريامي، كلمة الخريجين، أكد خلالها على تفرد تجربة الدراسة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مشيراً إلى أن الطلبة الخريجين هم بالفعل رواد في مؤسساتهم، ويحملون على عاتقهم مسؤوليات عدة، لكنهم جاؤوا إلى الكلية من أجل نهل المزيد من العلم والتطور واستخدام تلك العلوم التي استقوها من الكلية في خدمة الوطن والمجتمع، مضيفاً أن الخريجين ينشدون المستقبل والتسلح بالعلم، من أجل مواجهة تحدياته، وخلق فرص جديدة تعزز من تنافسية الدولة وتحقيق ريادتها في كل المجالات.

ثم قام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يرافقه حميد محمد القطامي، والرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري، بتكريم الخريجين البالغ عددهم 83 طالباً وطالبة، في برامج: الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة (EMPA)، والماجستير في الإدارة العامة (MPA)، وماجستير السياسات العامة (MPP)، والماجستير في إدارة الابتكار (MIM).

وأثنى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على اجتهاد الخريجين خلال مسيرتهم الأكاديمية والعلمية، وتمنى لهم المزيد من التقدم والعطاء ومواصلة الإبداع والابتكار خلال مسيرتهم المهنية، وخدمة وطنهم بكل كفاءة واقتدار.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها الصروح العلمية في الدولة بشكل عام، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على وجه الخصوص، من خلال تخريج كوادر متميزة من الطلبة المتسلحين بالعلم، لمواجهة التحديات واستشراف المستقبل، وبهدف تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في ميادين العمل.

وفي الختام، قام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بالتقاط صورة جماعية مع الخريجين ومجلس الأمناء، وهيئة تدريس كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.