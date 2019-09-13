«دبي المالي العالمي» ينال جائزة أفضل مختبر للابتكار المالي من «غلوبال فاينانس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصل برنامج «فينتك هايف» بمركز دبي المالي العالمي على جائزة أفضل مختبر للابتكار المالي - دبي من مجلة «غلوبال فاينانس»، وذلك خلال حفل أقيم في دبي.

ونال المركز المالي الجائزة تقديراً لجهوده في إنشاء بيئة تعاونية تتيح للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية تقديم مفاهيم جديدة ومبتكرة في مجال الخدمات المالية، بما ينسجم مع جهوده في إطار مساعي تحقيق «خطة دبي 2021»، واستراتيجية مركز دبي المالي العالمي، التي تهدف إلى زيادة حجمه بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2024.

ويعزز إدراج «فينتك هايف»، التابع لمركز دبي المالي العالمي، من بين أفضل 25 مختبراً للابتكار المالي من المكانة العالمية له كأحد مراكز الأعمال العالمية الرائدة، ويدعم تصنيف دبي باعتبارها المدينة السابعة عالمياً من حيث الإمكانات الاقتصادية للتكنولوجيا المالية، حسب مؤشر «إف دي آي ماركتس»، التابع لمؤسسة «فايننشال تايمز»، وأحد أفضل 10 مراكز للتكنولوجيا المالية، حسب مجلة «ذا بانكر»، التابعة أيضاً لمؤسسة «فايننشال تايمز» البريطانية.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي، رجاء المزروعي: «تسلّط هذه الجائزة الضوء على أهمية (فينتك هايف) في مركز دبي المالي العالمي، باعتباره جزءاً من منظومة التكنولوجيا المالية الأوسع للمركز والدور المحوري الذي يلعبه لإنشاء بيئة تعاونية تشجع وتدعم قادة ورواد الأعمال المستقبليين، وتمكّنهم من بناء تكنولوجيا مبتكرة وتقديم حلول مالية جديدة».