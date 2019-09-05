اتفاقية تعاون تجمع «كلية محمد بن راشد» و«دبي بوست»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية اتفاقية تعاون مشترك مع موقع «دبي بوست» التابع لقطاع النشر في «مؤسسة دبي للإعلام». تهدف الاتفاقية إلى تعزيز المعارف الحكومية ودعم الجهود الرامية لإنتاج وتقديم محتوى إعلامي معرفي عالي الجودة للجمهور، يتناول موضوعات الإدارة الحكومية واستراتيجيات الإدارة وأسس الحوكمة.

وتم الإعلان، خلال التوقيع، عن إطلاق سلسلة فيديو «الإدارة في فكر محمد بن راشد»، كباكورة للمشروعات المشتركة بين الطرفين، وهي مستقاة من الوصايا الـ10 للإدارة الحكومية، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير الماضي، عبر حسابه على «تويتر»، وفي كتابه «قصّتي»، وسيتم بثها على منصّة «دبي بوست» كل يوم أحد، ابتداءً من الأحد الموافق الثامن من سبتمبر الجاري.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي سباع المري، ورئيسة تحرير موقع «دبي بوست» خديجة المرزوقي، بحضور المدير التنفيذي لقطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام، أحمد الحمادي وعميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في المقر الرئيس للكلية، البروفيسور رائد العواملة.

وتستعرض سلسلة «الإدارة في فكر محمد بن راشد» الجوانب النظرية والعملية، للوصايا الـ10 للإدارة الحكومية، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يناير الماضي، حيث قام فريق من الهيئة التدريسية بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بإجراء دراسة مُعمّقة لتطبيقات كل وصية من الوصايا الـ10 وتحديد أركانها لتُشكّل كل منها نظرية إدارية متكاملة.

وتأتي مشاركة «دبي بوست» بوضع خلاصة الدراسة في 10 حلقات عبر مقاطع فيديو خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي بشكل سهل ومختصر، ما يضمن وصول المحتوى إلى أكبر شريحة من المشاهدين ويُسهل الاستفادة منه. يُذكر أنه سيتم بث حلقات السلسلة كل يوم أحد بداية من الثامن من سبتمبر الجاري على كل مواقع التواصل الاجتماعي لـ«دبي بوست»، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

- تأتي مشاركة «دبي

بوست» بوضع

خلاصة الدراسة

في 10 حلقات عبر

مقاطع فيديو خاصة.