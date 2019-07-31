«شعر الفجيرة» يكرِّم فطيم الحرز بجائزة «عوشة السويدي»

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

أعلن بيت الشعر في الفجيرة التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية عن فوز الشاعرة الإماراتية فطيم الحرز بجائزة «عوشة بنت خليفة السويدي للشعر الشعبي» في دورتها الأولى، التي أطلقها «بيت الشعر» العام الماضي تخليداً لذكرى الشاعرة الراحلة «فتاة العرب» وتكريماً لإرثها الشعري، وقد منحت هذا العام للحرز لدورها في إثراء المشهد الثقافي الشعبي في دولة الإمارات، ومحافظتها على اللون الشعري الإماراتي الأصيل.

جاء ذلك خلال الأمسية الشعرية، التي نظمها «بيت الشعر» بمناسبة مرور عام على رحيل الشاعرة عوشة السويدي بعنوان «جارة الشمس»، وذلك في مقر الجمعية بالفجيرة، بحضور رئيس الجمعية خالد الظنحاني، ومديرة الإعلام والاتصال مديرة بيت الشعر سليمة المزروعي، وجمع غفير من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام ومحبي الشعر والثقافة.

بدأت الأمسية بإيقاع موسيقى التراث والفولكلور الشعبي بأداء الفنان جاسم الجاسم، الذي قدم مقطوعات فنية على العود، تلاها إلقاء عدد من القصائد الوطنية والوجدانية بمشاركة الشعراء: مريم النقبي رئيسة منتدى شاعرات الإمارات، وحسن النجار، وفطيم الحرز، وحمد الكندي، ومحمد خميس السويدي.