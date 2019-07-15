«سقيا الطير».. تدعو الأهالي إلى المشاركة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشفت دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، عن مواصلة إطلاقها مبادرتها التي تحمل عنوان «سقيا الطير»، وذلك للعام الرابع على التوالي، في إطار التعاون المجتمعي الكبير الذي تلاقيه المبادرة سنوياً، ومشاركة الأهالي في توفير المياه للطيور خلال أيام الصيف الحارة.

وأكدت الدائرة قيامها بتوفير الأقماع الخاصة بالمبادرة وبالمجان، التي تشكل أوعية تم إعدادها خصوصاً لحفظ المياه والغذاء، وتقديمها للطيور، من خلال وضعها في الأماكن التي تمثل لها مسارات للعبور، لتتجرع ما يكفيها خلال حر الصيف.

وأكد خميس بن سالم السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي، أهمية ما تمثله المبادرة، وهي سقيا الماء، من وقفة خيرية لتقديم المياه خلال هذه الأيام الحارة إلى الطيور على مدار اليوم. ودعا الأهالي إلى التواصل مع الضواحي لتسلّم أقماع الماء المخصصة للطيور، ونشرها في مختلف المناطق والشوارع، وكذلك في المنازل والحدائق والأماكن العامة، لتمكين الطيور من شرب الماء، وتناول الطعام أينما وجدت.