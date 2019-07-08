محمد بن راشد يتسلّم أوراق اعتماد عدد من السفراء

المصدر: أبوظبي - وام

تسلّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، قبل ظهر أمس، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة الجدد المعينين لدى الدولة.

فقد تسلّم سموّه أوراق اعتماد كل من سفير مملكة تايلاند وورافوث بوابينيا، وسفير النيبال كريشنا براساد، وسفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية سليمان ديت يفو وشي، وسفير جمهورية أذربيجان ماهر محمد أوغلو، وسفير جمهورية كوسوفو عوني عريفي، وسفير جمهورية بيلاروسيا أندري لوتشينوك، وسفيرة مونتنيغرو دوشانكا بيكنتش، وسفير جمهورية الأوروغواي الشرقية ألفارو كارلو سيرياني، وسفير جمهورية الدومينيكان خوسيه ميغل سوتو هيمينز، وسفير جمهورية كوريا كوون يونغ، وسفيرة جمهورية فنلندا ماريانا نيسيلا، وسفير جمهورية روسيا الاتحادية سيرغي كوزنيتسوف، وسفير جمهورية العراق الدكتور زيد عزالدين محمد نوري.

ونقل السفراء تحيات قادة وزعماء دولهم إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنياتهم لسموّهما موفور الصحة والسعادة، ولشعب الإمارات دوام التقدم والرخاء، معربين عن أملهم بأن يسهموا في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين دولهم ودولة الإمارات في شتى المجالات، وتحقيق المصالح المشتركة لشعوبها.

إلى ذلك، رحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالسفراء، متمنياً لهم النجاح والسداد في أداء مهامهم على أكمل وجه، والإسهام الجاد في توطيد عُرَى الصداقة بين شعبنا وشعوب بلدانهم، وبناء جسور جديدة للتواصل الإنساني والثقافي والسياحي في ما بينها، من أجل تقارب أوسع بين مجتمعاتنا بمختلف مكوناتها. وقال سموّه، في معرض ترحيبه بالسفراء: «أنتم في بلدكم الثاني نتمنى لكم ولعائلاتكم طيب الإقامة على أرض دولة الإمارات، وفي كنف مجتمعنا المتنوّع الثقافات والأعراق، حيث يعيش الجميع مع أبناء وبنات شعبنا بتناغم كبير وانسجام ومحبة دون فوارق».

وأكد سموّه أن «لدينا فرصاً عديدة ومتنوّعة يمكن اغتتنامها وتوظيفها في سبيل الارتقاء بمستوى علاقات التعاون والصداقة التي تربط دولنا وشعوبنا، وتخدم مصالحنا المشتركة».

وأضاف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «أبواب حكومتي ووزرائي مفتوحة لكم، خصوصاً وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعلى رأسها الأخ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومساعدوه من وزراء ومسؤولين في الوزارة، الذين يعملون لتسهيل أعمالكم وتواصلكم مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، وتقديم كل أشكال المساعدة والدعم اللوجستي لإنجاح مهامكم.. وفقكم الله جميعاً لما فيه خير شعوبنا».