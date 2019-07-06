«كهرباء ومياه دبي» تكرِّم موظفيها المتميزين خلال النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي حفلاً لتكريم موظفيها المتميزين، خلال النصف الأول من العام الجاري، بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس في الهيئة. وكرم الطاير 37 موظفاً في فئات الموظف المبتكر، والموظف المتميز في المجال الإشرافي، والموظف المتميز في المجال التقني والفني، والموظف المتميز في المجال التخصصي، والموظف المتميز في المجال الميداني، و«الموظفون المتميزون الجدد» والجندي المجهول، إضافة إلى المبادرة الإدارية المبتكرة، كما تم تكريم قطاعات الهيئة التي فازت في جائزة أسبوع الصحة والسلامة 2018. وفي كلمته، خلال حفل التكريم، أشاد الطاير بجهود الموظفين المتميزين، التي أسهمت في تحقيق هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازات مهمة على المستويين المحلي والعالمي.

وقال: «نفخر بأن تكون الهيئة جزءاً من إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أكد أن (رفع جودة الحياة في دولتنا مستمر لجعل الإمارات وطن السعادة الأول عالمياً). وقد أسهمت جهودكم وجهود زملائكم في جميع القطاعات في أن تكون الهيئة ضمن المؤسسات الأكثر تميزاً على مستوى العالم. وتقديراً لجهودها، حصدت الهيئة أكثر من 190 جائزة محلية وعالمية مرموقة على مدى السنوات الأربع الماضية، وحافظت دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثاني على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء». وأشار الطاير إلى أن الهيئة حققت سبقاً عالمياً في شهر أبريل الماضي، تمثل بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، بحسب تصنيف المدن العالمية من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الأميركية.