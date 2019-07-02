زكي نسيبة يزور شبكة الإذاعة العربية بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبلت شبكة الإذاعة العربية، بمقرها في مدينة دبي للإعلام، وزير دولة، زكي أنور نسيبة، والوفد المرافق له.

ورحّب مدير عام شبكة الإذاعة العربية، محمود الرشيد، بزيارة نسيبة والوفد المرافق له، مشيداً بالتعاون الإعلامي المتميز، والقائم بين مكتب الوزير وجميع الإذاعات والتطبيقات الذكية، إضافة إلى الشركات الرقمية المتخصصة، وشركات الوسائط المتعددة التي تتبع الشبكة.

وتعرف الوزير نسيبة والوفد الزائر على الأقسام الإدارية والفنية ومقر العمليات الرئيسة في الشبكة، والإدارات الرئيسة التي تتبعها، واستمع إلى شرح عن مختلف آليات العمل فيها، كما تم عرض فيديو توضيحي لآلية العمل في الإذاعات والشركات التي تتبع الشبكة.

كما قام الوفد بجولة شاملة في الاستوديوهات والمرافق الخاصة بالشبكة، إضافة إلى استوديوهات الإنتاج التي تحتوي على أحدث وسائط التقنيات والمعدات السمعية والمرئية، لتبث محتواها من خلال أكثر من 41 استوديو إذاعياً ورقمياً للإنتاج الصوتي والمرئي، وتعتمد جميعها على أحدث الأجهزة الفنية والتقنيات الذكية، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، وأهم الاستراتيجيات المتبعة لضمان تقديم أفضل وأضخم تجربة ترفيهية وإخبارية في المنطقة.

وأبدى نسيبة إعجابه بآلية وسير العمل في المقر الرئيس لعمليات شبكة الإذاعة العربية، خلال الاجتماع الذي سبق الجولة، الذي تم من خلاله مناقشة وبحث مجموعة من القضايا التي تهم الطرفين، بهدف تعزيز دور الشبكة في التعريف برسالة الإمارات الإنسانية، ونهج التسامح الذي أصبح نهج حياة على أرض إمارات الخير، والذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

من جهته، أعرب محمود الرشيد عن سعادته باستقبال نسيبة، مثمناً هذه الزيارة التي تشجع الإعلاميين والعاملين في الشبكة لتقديم الأفضل، وقال: «توفر شبكة الإذاعة العربية منصة متعددة الوسائط، تتواصل مع الملايين من المستمعين يومياً، ونحن حريصون دوماً على توفير منصاتنا لتقديم محتوى يسهم في دعم رؤية دولتنا الحبيبة، ومختلف الوزارات والجهات الحكومية التي تخدمها»، معبراً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المستمر بين الجانبين في شتى المجالات، مبدياً استعداد الشبكة لأي تعاون من شأنه إثراء الساحة المحلية في إيصال رسالة الإمارات، ونهجها المتسامح، عبر الإذاعات والمنصات التي تتبعها، محلياً ودولياً.