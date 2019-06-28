كلية آل مكتوم تحتفل بتخريج الدورة الـ 28 من «التعددية الثقافية»

المصدر: وام

تحتفل كلية آل مكتوم للتعليم العالي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بتخريج الدورة الـ28 من برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة؛ برنامج التدريب الصيفي الذي شاركت فيه 67 طالبة من جامعات وكليات الإمارات وجامعة المالايا الماليزية. ويحضر حفل التخرج الذي يقام في فندق أولد كورس اللورد بروفست إيان عمدة مدينة دندي، ورئيس مجلس أمناء كلية آل مكتوم مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ميرزا الصايغ، وسفير الدولة لدى المملكة المتحدة منصور عبدالله خلفان بالهول، وعدد من مسؤولي ومديري الجامعات والكليات المشاركة بطالباتها، اللاتي يمثلن: جامعة الإمارات وجامعة أبوظبي والجامعة الأميركية بدبي والجامعة الأميركية بالشارقة والجامعة البريطانية في دبي وجامعة الشارقة وجامعة زايد وكلية التقنية العليا وجامعة الوصل وجامعة الفجيرة وجامعة المالايا الماليزية، إلى جانب وزارة الداخلية وإينوك.