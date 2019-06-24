مجلس إدارة جديد لـ «الفجيرة الثقافية»

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

عقدت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية جمعيتها العمومية العادية، التي انتخب خلالها مجلس الإدارة الجديد للدورة الجديدة، بحضور نائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة تنمية المجتمع، أحمد محمد الخديم، وذلك بمقر الجمعية في الفجيرة.

ورحب رئيس مجلس الإدارة، خالد الظنحاني، بأعضاء الجمعية العمومية، واستعرض التقرير الإداري والمالي لعامي 2017-‏‏2018، وأجريت انتخابات مجلس الإدارة، التي أسفرت عن اختيار الظنحاني رئيساً لمجلس الإدارة، وهدى الدهماني نائباً لرئيس الجمعية، وحياة الحمادي أميناً عاماً، وسعيد محبوب مديراً مالياً، وفاخرة عبدالله بن داغر مديراً تنفيذياً للسعادة وجودة الحياة، وسليمة المزروعي مديراً للإعلام والاتصال، وموزة اليماحي مديراً للبرامج والأنشطة، وسلمى الحفيتي مديراً للشؤون الثقافية والتدريب.

وشكر الظنحاني أعضاء مجلس الإدارة السابق، مثمناً الدعم الذي تتلقاه الجمعية من قِبل صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وأوضح أن «الجمعية مؤسسة وطنية رائدة ومتميزة في خدماتها الشاملة للبرامج الثقافية والاجتماعية، تهدف إلى مواكبة آخر التطوّرات في المجالين الثقافي والاجتماعي، ورفع مستوى المشاركة الإعلامية، وتعزيز الهوية الوطنية، وتبادل المعلومات وتوثيق التعاون بين الجمعية والمؤسسات الأخرى والمثقفين والمهتمين بالشؤون الاجتماعية والثقافية».

واستعرض الظنحاني أبرز الإنجازات التي حققتها الجمعية، خلال العامين الماضيين، التي أحدثت نقلة نوعية في مسيرة الجمعية، ما جعلها تحتل مكانة مرموقة بين المؤسسات الثقافية والاجتماعية.