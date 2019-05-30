«تدوير» يكرِّم مخفّضي النفايات من المصدر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كرّم مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير، عدداً من الشركات والمنشآت التي يزيد إنتاجها من النفايات على 250 طناً سنوياً لالتزامها ودعمها جهود المركز لخفض النفايات من المصدر.

وضمّت قائمة الشركات والمنشآت التي كرمت خلال حفل نظمته «تدوير» كلاً من: شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، فندق الديار - دانة، ومستشفى إن إم سى التخصصى، وشركة أجيلتي للهندسة والمقاولات، تقديراً لجهودها المتميزة في خفض النفايات بتبني أفضل ممارسات الإدارة المتكاملة للنفايات.

وأطلقت «تدوير» المبادرة في 2013 من منطلق حرصها على دعم وتشجيع المشروعات المتميزة التي تسهم في تحقيق أهداف خطة الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارة أبوظبي، الرامية إلى الحد من النفايات التجارية والصناعية، عبر تفعيل مشاركة جميع منتجي النفايات بالإمارة في الجهود المبذولة لخفض إنتاج النفايات.

وابتكرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أساليب ناجحة لاستخدام النفايات الناتجة عن صهر الألمنيوم.

وقال مدير عام «تدوير»، الدكتور سالم خلفان الكعبي: «إن هذا التكريم يأتي في إطار خطة المركز لمواكبة النمو السكاني والتطور العمراني الكبير الذي تشهده أبوظبي، وما يترتب على ذلك من زيادة مطردة في حجم النفايات بجميع أنواعها، ما يستدعي تضافر الجهود على كل المستويات من أجل الحد من إنتاج النفايات وخفضها من المصدر، ما يسهم في معالجة مخاطر التلوّث والمشكلات البيئية الأخرى الناجمة عن إنتاج النفايات».

وأضاف أن «مبادرة (تدوير) لخفض إنتاج النفايات من المصدر تلقى صدى إيجابياً واسعاً من الشركات والمنشآت التجارية والصناعية في الإمارة، كما أنها تشكل حافزاً لها لمواصلة البحث عن حلول فاعلة ومبتكرة لإدارة النفايات وإعادة التدوير بطرق مستدامة، ما من شأنه الإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة».