مكتوم بن محمد يفتتح مسجد راشد بن محمد في القوز

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس، مسجد الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في منطقة القوز، الذي تصل مساحته إلى 38 ألف قدم مربعة، ويتسع لأكثر من 900 مصلٍّ، لخدمة سكان المنطقة والعاملين في المنشآت الصناعية القائمة فيها.

وحضر الافتتاح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من مديري العموم من مختلف الدوائر الحكومية المحلية.

واستمع سمو الشيخ مكتوم لشرح حول مكونات المسجد، الذي يأتي ضمن مجموعة من المساجد التي ستحمل اسم المغفور له الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسيتم افتتاحها خلال المرحلة المقبلة في مناطق عدة من دبي.

ويتكون المسجد من طابقين، ويشمل الطابق الأرضي صالة الصلاة، وتتسع لأكثر من 500 مصلٍّ، إلى جانب صالة ثانوية تستوعب نحو 200 مصلي، علاوة على مُصلى النساء الذي يتسع لنحو 200 امرأة، فضلاً عن المكتبة الملحقة بالمسجد.

وتم تشييد المسجد وفق أسلوب معماري مميز، مستوحى من مختلف الطرز المعمارية الإسلامية بما يمنح التصميم تفرداً، حيث تم تشييد البوائك وفق الطراز العباسي، فيما تتسم القباب بالنمط العثماني، في حين تمتزج الزخارف النباتية والهندسية للبناء، الذي تتوسطه قبة رئيسة محاطة بمجموعة من أنصاف القباب وعددها ثمانٍ.

وملحق بالمسجد دار لتحفيظ القرآن الكريم على مساحة 19 ألف قدم مربعة، وتتكون من طابق أرضي به تسع غرف للتحفيظ، وغرفة للإدارة وغرفة للنشاطات الطلابية، وطابق علوي يضم مقر سكن الإمام والمؤذن والمحفظين.