«ثقافة أبوظبي» تحتفل بـ «التراث العالمي» في قصر العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي فعالية احتفائية بيوم التراث العالمي، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في متحف قصر العين، وذلك ضمن الموسم الحالي من البرنامج الثقافي لمنطقة العين.

وتقام فعالية يوم التراث العالمي لهذا العام تحت شعار «المناظر الطبيعية الريفية»، بهدف ترويج وتنمية التراث الثقافي الإنساني، ورفع مستوى الوعي حول أهمية الحفاظ عليه وعلى المناظر الطبيعية بوجه أخص، وتعزيز الجهود المبذولة في ذلك، وتسليط الضوء على التحديات، لضمان صونها للأجيال الحالية والمقبلة، وكيف ترتبط هذه الجهود ارتباطاً جوهرياً بمساعي الاستدامة والتنمية.

وسينقسم متحف قصر العين إلى أربعة أقسام خلال الفعالية، ليعكس البيئات الطبيعية المتنوعة في دولة الإمارات، التي تتضمن: «البيئة الزراعية» بالتعاون مع بلدية العين، و«البيئة الصحراوية» بالتعاون مع حديقة العين للحيوانات، و«البيئة البحرية» المتمثلة في إعداد الأشباك البحرية المسماة محلياً بـ«القراقير»، وسبل الصيد باستخدامها، و«قرية الطفل» التي تهدف إلى تعريف الأطفال بالتراث الإماراتي، من خلال التعلم باللعب، عبر مسابقات وألغاز شعبية تتناول التراث والمواقع الثقافية من قلاع وحصون، وغيرها من مناطق بارزة في الدولة. وتسضيف القرية شخصيات كرتونية تراثية، ومجموعة من الأنشطة العائلية الثقافية والورش التعليمية والترفيهية للأطفال، إضافة إلى استوديو «عكس» الذي يتيح للزوار فرصة توثيق يومهم في القصر باللباس الإماراتي التقليدي.