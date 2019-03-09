محمد بن راشد يحضر أفراح السركال

المصدر: دبي - وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه عيسى ناصر بن عبداللطيف السركال، بمناسبة زفاف حفيده ناصر أحمد بن عيسى السركال إلى كريمة سيف محمد بن أحمد بن سليمان.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في مجمع السركال الرياضي بمنطقة المزهر في دبي، أمس، خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من أعيان البلاد وأقارب العروسين.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لآل السركال وابن سليمان أفراحهم، وهنأ سموه العروسين، متمنياً لهما حياة سعيدة، مكللة بالرفاه والبنين.