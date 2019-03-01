محمد بن راشد يحضر أفراح الكتبي

المصدر: دبي - وام

شارك صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قبيلة الكتبي أفراحهم بزفاف نجليهما راشد وسيف.

فقد حضر سموّه حفل الاستقبال، الذي أقيم في قلعة الرمال للأفراح على طريق دبي - العين، مساء أمس، بمناسبة زفاف راشد عبيد محمد يعروف الكتبي إلى كريمة عبدالله راشد المذيوبي الكتبي، وسيف عبدالله راشد المذيوبي الكتبي إلى كريمة عبيد محمد يعروف الكتبي.

وقد بارك صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للعريسين زفافهما الميمون، وتمنى لهما حياة زوجية سعيدة مكللة بالرفاء والبنين.

وحضر الحفل عدد من أعيان ووجهاء وأبناء القبائل وأقارب المعاريس.