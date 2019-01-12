محمد بن راشد يحضر أفراح المهيري والكتبي

المصدر: دبي - وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفل الاستقبال الذي دعا إليه كل من أحمد بن سيف بن زينون المهيري، ومحمد سلطان بن مرخان الكتبي، لمناسبة زفاف محمد أحمد بن زينون المهيري إلى كريمة محمد سلطان بن مرخان الكتبي، الذي أقيم في قلعة الرمال للاحتفالات على طريق دبي - العين، عصر أمس.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقبيلتي المهيري والكتبي أفراحهم، وهنأ العروسين بزفافهما الميمون، متمنياً لهما سموه زواجاً سعيداً مكللاً بالفرح والسعادة.

كما حضر الحفل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وقدم سموه التهاني لأهالي العروسين، متمنياً لهما حياة سعيدة مكللة بالرفاه والبنين.

وحضر الحفل عدد من الشيوخ والمسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل.