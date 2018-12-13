محمد بن راشد يحضر أفراح الفلاحي

المصدر: دبي - وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد بن محمد بن حارب الفلاحي، بمناسبة زفاف نجله محمد، إلى كريمة المرحوم خليفة محمد حارب الفلاحي، وذلك في منطقة ند الشبا بدبي مساء أمس.

وحضر العرس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.

وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للعروسين زفافهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالسعادة.

كما حضر العرس وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان، وعدد من الشيوخ وأعيان البلاد وأقارب العروسين.