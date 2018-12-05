«الإمارات اليوم» تُهدي «علّمني زايد» لـ «أكاديمية ياس»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أهدت صحيفة «الإمارات اليوم» كتاب «علّمني زايد»، الذي أصدرته باللغتين العربية والإنجليزية، إلى مكتبة وطلبة مدرسة أكاديمية ياس الخاصة، في أبوظبي، احتفاءً بـ«عام زايد»، بهدف غرس ثقافة القراءة لدى الأطفال، وتعزيزها من خلال قصص من حياة القائد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ونظمت المدرسة فعاليات لطلبة الحلقة الأولى لقراءة الكتاب مع المعلمين، والتعرف إلى شخصية وصفات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكد مدير ومعلمو مدرسة أكاديمية ياس، أن كتاب «علمني زايد» خير احتفاء في مئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إذ يعكس للطلبة القيم النبيلة السامية التي تحلي بها الشيخ زايد وورّثها لشعبه من بعده، كما أنه يسهم في أن تغرس هذه المعاني في نفوس النشء وتربي فيهم قيم الإدارة والوفاء والانتماء للوطن، والاستعداد للتضحية من أجله، كما أنه يظهر للجيل الجديد دور الشيخ زايد في بناء هذا الوطن العظيم.

وقالوا: «كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، دائماً يرعى الأطفال، وينظر إليهم نظرة الواثق، ويأمل بأن يكونوا عدة المستقبل، ويأتي كتاب (علمني زايد) ليرسخ في نفوس الأطفال فكر وحكمة الشيخ زايد، ليكبروا على خصاله وصفاته العظيمة.

جدير بالذكر أن كتاب «علمني زايد» يحتوي على 19 حكاية مصوّرة تعكس حكمة «باني الدار»، وسلسلة من العبر التي تركها الشيخ زايد، لتسير على نهجها الأجيال الجديدة، وتتعلم من شخصية إستثنائية.