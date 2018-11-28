حاكم الشارقة يحصل على زمالة «ريبا» البريطانية الفخرية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حصل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الزمالة الفخرية المرموقة للمعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (ريبا)، تقديراً لجهود سموّه وإسهاماته المثمرة في تطوير التصميم والعمارة، وإيجاد بيئة مبتكرة من البناء المستدام.

ومن المقرر أن تعقد مراسم تكريم صاحب السموّ حاكم الشارقة، في احتفال بالعاصمة البريطانية لندن، خلال فبراير المقبل.

وتمنح الزمالة الفخرية لـ«ريبا» سنوياً لأشخاص ليسوا مهندسين معماريين، لكنهم أسهموا بشكل خاص بالنهوض بمختلف أشكال العمارة، وإيجاد بيئة مستدامة للأجيال.

وتأسس المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (ريبا) للنهوض بالعمارة، بموجب ميثاق ملكي منح في عام 1837، وآخر تكميلي في 1971، وهو عبارة عن هيئة عالمية للعضوية المهنية تخدم أعضاءها والمجتمع، من أجل توفير مبان وأماكن أفضل لمجتمعات أقوى وبيئة مستدامة.

وقال المستشار الهندسي بمكتب سموّ الحاكم عضو مؤسس في فرع المعهد البريطاني الملكي للمهندسين المعماريين (ريبا) في الخليج، بيتر جاكسون، إن «صاحب السموّ حاكم الشارقة، لديه العديد من الإسهامات في تطوير الهندسة المعمارية، وعمل على صياغة وتشكيل عمارة الشارقة، التي منحتها شكلاً منفرداً، من خلال شغفه الخاص بالتصميم الإبداعي والعمارة الإسلامية».

وأضاف أن «صاحب السموّ حاكم الشارقة، ينخرط عن كثب في التخطيط والهندسة المعمارية للإمارة في العديد من مباني الإمارة الراقية، ما منح الشارقة هويتها الفريدة والمتميزة في العالم العربي والإسلامي، إضافة إلى دور سموّه البارز في الحفاظ على التراث المعماري التقليدي الرفيع والمباني التاريخية والحضرية».

وكان صاحب السموّ حاكم الشارقة، قد أصدر في عام 2009 المرسوم الأميري، الذي أنشأ فرع «ريبا» في الخليج تحت رعاية الجامعة الأميركية في الشارقة، تقديراً للإسهامات المهمة التي يقدمها «ريبا» لتحسين التعليم المهني، وتعزيز الجودة المعمارية.

من جانبها، قالت مؤسِّس شركة الدباغ للعمارة ومقرها دبي رئيس فرع المعهد البريطاني الملكي للمهندسين المعماريين (ريبا) في الخليج، سمية دباغ: «إنه لشرف كبير لنا أن يكون صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، زميلاً فخرياً للمعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (ريبا)»، مشيرة إلى أن هذه الزمالة تشكل اعترافاً وتقديراً لجهود سموّه ودعمه ورعايته للتعليم والتطوير المعماري في إمارة الشارقة.

وأشارت دباغ إلى ما يشهده المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين من أهمية متزايدة في المنطقة، إذ يمنح اعتماد «ريبا» طابعاً من الجودة وتأييداً مهنياً للممارسات المحلية وفق معايير وممارسات الجودة العالمية.