قائد عام الدفاع المدني يحصل على وسام «الضابط الأعلى»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصل قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية، اللواء جاسم محمد المرزوقي، على وسام الضابط الأعلى الدولي من المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، التي تتخذ من مدينة جنيف في سويسرا مقراً لها، وذلك تقديراً لجهوده الرائدة وإسهاماته في تطوير منظومة الوقاية والسلامة والحماية المدنية بوضع الاستراتيجيات والمشروعات الناجحة، والتي أسهمت في تعزيز ونشر ثقافة الوقاية والسلامة بين كل أفراد المجتمع. وقام أمين عام المنظمة الدولية للحماية المدنية بلقاسم الكتروسي، بتقليد اللواء جاسم المرزوقي الوسام، وذلك أثناء الزيارة التي قام بها لأكاديمية الدفاع المدني بأبوظبي. وأعرب قائد عام الدفاع المدني عن امتنانه بحصوله على الوسام الذي يعبر عن تقدير المنظمة الدولية لكل جهد متميز يدعم جهودها في توفير السلامة والوقاية لكل المجتمعات، مشيراً إلى أن الإنجازات التي يحققها الدفاع المدني من خلال منتسبيه يعود في المقام الأول للدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الدفاع المدني الذي يعمل على تعزيز الحماية والوقاية والسلامة لأفراد المجتمع باتخاذ التدابير الوقائية لتفادي مخاطر الحرائق والمحافظة على الأرواح والممتلكات.