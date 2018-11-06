2000 طالب وطالبة في سباق جري «شباب الأهلي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت فعالية مسابقة الجري التي نظمتها إدارة قطاع الألعاب الرياضية، بالتعاون مع قسم الخدمة المجتمعية بنادي شباب الأهلي، نجاحاً كبيراً بمشاركة كبيرة من طلاب وطالبات ينتمون إلى 13 مدرسة من مدارس دبي، كما شهد السباق مشاركة عدد من كبار المواطنين وذوي الهمم.

وحرص رئيس مجلس إدارة الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، اللواء محمد أحمد المري، على التواجد قبل بداية السباق بشاطئ الممزر، والتقط الصور التذكارية مع المشاركين، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة طلال الشنقيطي، وعضو مجلس الإدارة سعد عوض المهيري، ورئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى المستشار أحمد الكمالي، وعضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي ماجد سلطان.

وجاءت انطلاقة السباق في أجواء غلب عليها الحماس، وطغت عليها روح التنافس الشريف بين التلاميذ، وزاد من تفاعل المشاركين الأناشيد الوطنية التي ترددت من مكبرات الصوت الموزعة في المكان، كما رفرفت أعلام الدولة في شاطئ الممزر، وتواصل التنافس بين التلاميذ والتلميذات لمسافة ثلاثة كيلومترات قبل الوصول إلى نقطة النهاية. وأوضح اللواء محمد أحمد المري أن نادي شباب الأهلي حرص على تنظيم هذا الحدث، مشاركةً في مبادرة تحدي دبي لليّاقة 2018، وهي المبادرة المجتمعية الأكبر التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تشجيعاً لسكان إمارة دبي على ممارسة مختلف أنواع الرياضة من أجل تعزيز أعلى مستويات الصحة، وتجسيد روح التعاون والترابط بين جميع فئات المجتمع ومؤسساته. وتقدم المري بالشكر للجهات التي أسهمت في انجاح الفعالية، ومن بينها شرطة دبي ووزارة التربية والتعليم، ومجلس دبي الرياضي، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة طرق ومواصلات دبي، مؤكداً حرص نادي شباب الأهلي على التعاون والتنسيق مع كل المؤسسات والهيئات في إطار تكامل الأدوار لخدمة الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة. وقدّمت اللجنة المنظمة شكرها للمدارس التي حرصت على المشاركة، وهي: مدرسة الشيخ راشد آل مكتوم (الباكستانية)، مدرسة الألفية الخاصة، مدرسة الأميركية الدولية، مدرسة الهلال الإنجليزية، مدرسة دبي الوطنية، مدرسة اللغة الإنجليزية، مدرسة جيمس ـ عود ميثاء، مدرسة الصادق الخاصة، مدرسة دبي سكالر، مدرسة باكستان الأكاديمية ـ بر دبي، مدرسة وستمنيستر، مدرسة النحو، ومدرسة بالوا الهندية.