«ملتقى سهيل البحري» يختتم فعالياته في السمالية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتم ملتقى سهيل البحري السادس، أمس، فعالياته التي نظمها نادي تراث الإمارات، في جزيرة السمالية بأبوظبي.

وقال مدير مركز أبوظبي التابع لنادي تراث الإمارات، أحمد مرشد الرميثي، إن «الملتقى الذي ينظمه النادي سنوياً يهدف إلى تعريف الناشئة بتراثهم البحري، وطرق كسب العيش التقليدية القديمة في الدولة، لاسيما الصيد وطرقه المختلفة ومهاراته، لكونه موسماً للصيد وتوافر الأسماك»، موضحاً أن «النشاط الرئيس في (ملتقى سهيل)، تمثل في تعليم الطلاب طرق الصيد».

وكان اليوم الأول للمتلقى قد شهد في الفترة الصباحية، أول من أمس، برنامج صيد الأسماك بالشباك (السكار والدفارة)، إذ ذهب الطلاب في رحلة بحرية تعلموا فيها طريقة وضع «السكار»، وجمع الأسماك التي تم صيدها في تطبيق عملي لطرق الصيد التقليدية القديمة، فيما تلقوا في الفترة المسائية ورشة عملية عن طريقة جمع المحار واستخراج اللؤلؤ منه ومسميات أنواعه، وغير ذلك من مفردات التراث البحري الإماراتي. كما تلقى الطلاب درساً عملياً حول المحمل التراثي وتركيب أجزائه، ومسمياتها.

وفي اليوم الثاني للملتقى، طبّق الطلاب عملياً مهارات الصيد بالخيط بطرقه المتنوّعة، بإشراف ومتابعة المدربين ومشرفي النشاط من مركز أبوظبي وشعبة السباحة بنادي تراث الإمارات وجزيرة السمالية.