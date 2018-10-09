سعود بن صقر ومكتوم بن محمد يحضران أفراح الموسى ولوتاه

المصدر: دبي - وام

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم بن أحمد عبدالله الموسى، بمناسبة زفاف نجله الحارث إلى كريمة الحاج سعيد بن أحمد لوتاه.

كما حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم بن أحمد عبدالله الموسى، بمناسبة زفاف نجله الحارث إلى كريمة الحاج سعيد بن أحمد لوتاه.

وحضر الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي، وعدد من المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات والأهل والأصدقاء.

كما حضر الحفل عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وأقرباء العروسين. وقد بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، لآل لوتاه والموسى أفراحهما وتمنّى للعروسين حياة زوجية سعيدة وهانئة.