«شؤون المجلس الوطني» تحصل على شهادة المواصفة الأوروبية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حصلت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على شهادة المواصفة الأوروبية لنظام إدارة الابتكار (CEN/‏TS 16555-1-2013)، الصادرة عن هيئة «لويدز ريجستر البريطانية» لإنجازها وتطبيقها نظاماً متكاملاً لإدارة الابتكار وفقاً لإرشادات ومتطلّبات المواصفة الدولية.

ويأتي حصول الوزارة على هذه المواصفة الأوروبية التي تعتبر الأولى عالمياً في مجال بناء نظام إداري متكامل لدعم الابتكار، تقديراً لجهودها بتشجيع الإبداع وترسيخ الابتكار كنهج عمل تسعى من خلاله لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى جعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، إلى جانب تطبيق خطط واستراتيجيات مبتكرة لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين فئات المجتمع المختلفة، وتفعيل التنسيق بين الحكومة والمجلس خدمة للوطن وتحقيقاً لمصحلة المواطن. وجرى تسلم شهادة هذه المواصفة العالمية بحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور سعيد الغفلي، ووكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة سامي بن عدي، وذلك خلال لقاء حضره عدد من مديري الإدارات الى جانب موظفي الفريق التنفيذي للابتكار.

وبارك وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي طارق هلال لوتاه، لوزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن بن محمد العويس بالحصول على هذه الشهادة العالمية، مؤكداً الدور الكبير لتوجيهاته للارتقاء بالعمل، وتحويل رؤية قيادة دولة الإمارات إلى واقع عملي من خلال اطلاق البرامج وخطط العمل التي تسهم في تمكين الوزراة من تطبيق أعلى معايير الجودة والابتكار، وبما يمكنها كذلك من المساهمة في الوصول إلى حكومة المستقبل القائمة على التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة لتحقيق الريادة والتميز إقليمياً وعالمياً.