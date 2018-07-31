الإمارات للشحن و«قرقاش» تحملان «ألفا روميو» إلى رالي غامبول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعاونت الإمارات للشحن الجوي، قسم الشحن التابع لطيران الإمارات مع شركة قرقاش، إحدى أكبر شركات توزيع السيارات الفارهة في الدولة، على نقل سيارتي ألفا روميو من دبي إلى لندن للمشاركة في رالي غامبول 3000. ونقلت السيارتان، وهما من طراز ألفا روميو ستيلفيو كوادري فوليو وألفا روميو جوليا كوادري فوليو، على متن طائرة بوينغ 777 مخصصة للشحن. وتتمتع الطائرة بالقدرة على نقل 100 طن من الشحنات، كما تساعد أبوابها الرئيسة العريضة على نقل الشحنات كبيرة الحجم.

وسيتنافس فريق ألفا خلال غامبول 3000، وهو رالي سنوي شهير للسيارات أطلق عام 1999 ويقام على الطرقات العامة في مواقع مختلفة حول العالم. وتبدأ المرحلة الأولى من الرالي في لندن باتجاه بولونيا خلال الأسبوع الأول من أغسطس 2018. وستشمل الجولة الثانية مواقع بارزة في اليابان، بما في ذلك المدن التاريخية في أوساكا وكيوتو وجبل فوجي. وسينتهي الرالي في 12 أغسطس في طوكيو، حيث ستقوم الإمارات للشحن الجوي بنقل السيارتين مجدداً من اليابان إلى دبي.

وتصادف مشاركة فريق ألفا في غامبول 3000 مع احتفال قرقاش، الشركة الرائدة في مجال توزيع السيارات الفارهة في الإمارات بمرور 100 عام على إطلاق عملياتها.