«دبي للثقافة» تكرّم 20 موظفاً حصلوا على شهادة مدقق داخلي معتمد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّم المدير العام بالإنابة لهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) سعيد محمد النابودة، 20 موظفاً وموظفة لحصولهم على شهادة مدقق داخلي معتمد لنظام إدارة الجودة «الآيزو 9001:2015».

وجاء هذا التكريم في أعقاب استكمال الهيئة متطلبات المراجعة الدورية لدعم مسيرة التنمية المستدامة والارتقاء بها وفقاً لاستراتيجية وخطط الهيئة. ويمثل التكريم استكمالاً لخطة الهيئة لتدريب موظفيها وتأهيلهم، خصوصاً أنها ترى في رفع أدائهم، والرقي بكوادرها الوظيفية، واستقطاب الكفاءات المواطنة من أولوياتها الرئيسة. وقال النابودة «نفخر بزملائنا وزميلاتنا ممن يسعون دائماً لتحسين أدائهم للارتقاء بعمليات الهيئة، بما يساعدنا على تقديم أفضل الخدمات، وترجمة أهدافنا لتطوير القدرات الداخلية الكافية لخدمة قطاعات الثقافة والفنون والتراث والآداب في دبي، ولتحقيق هذا الهدف، نوفر الدعم اللازم لموظفينا للحصول على أفضل الشهادات، وصولاً إلى الأداء المتميز الذي لا ينعكس بالإيجاب على وصول الهيئة إلى ما تصبو إليه فحسب، بل يشكل رديفاً قوياً لمبادرات الهيئة ومشروعاتها».