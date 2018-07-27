«دبي باركس» و«تاكسي دبي» تطلقان حملة مشتركة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دبي باركس آند ريزورتس»، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة، توقيع اتفاقية حصرية مع «مؤسسة تاكسي دبي» للترويج للوجهة بين زوّار الإمارة القادمين عبر مباني مطار دبي الدولي 1 و2 و3. وتأتي الحملة المشتركة التي تبدأ في الأول من أغسطس المقبل لتوفر للزوّار عرضاً حصرياً محدود المدة للتمتع بزيارة اثنين من المتنزهات التي يختارونها، ضمن «دبي باركس آند ريزورتس» بسعر قدره 235 درهماً إماراتياً.

وستقوم «مؤسسة تاكسي دبي» بتخصيص 100 مركبة أجرة عائلية في مباني القادمين 1 و 2 و 3 لمطار دبي الدولي، حيث ستكتسي المركبات بملصقات ترويجية لـ«دبي باركس آند ريزورتس» خارج المقصورة وداخلها بما فيها النشرات الخاصة بالعرض الحصري. وسيكون السائقون بمثابة سفراء «دبي باركس آند ريزورتس».

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «دي إكس بي انترتينمنتس» محمد سليمان الملا: «من شأن هذه الشراكة الفريدة أن تتيح لنا الترويج لوجهتنا بين الزوار القادمين إلى أكثر المطارات إشغالاً على مستوى العالم (مطار دبي الدولي)».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي الدكتور يوسف محمد آل علي: «تم تخصيص مركبات أجرة مطارات دبي الدولية لتبني هذه الحملة، وتصبو (تاكسي دبي) الى عقد شراكات جديدة مع عديد من الجهات في القطاعات المختلفة، تحقيقاً لرؤيتها الريادة في تقديم خدمات آمنة وموثوقة وذكية».