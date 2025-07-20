4نصائح للوقاية من «بثور الأحذية» خلال الصيف

تندرج البثور الناجمة عن ارتداء الأحذية الصيفية ضمن المتاعب الصحية الشائعة خلال فصل الصيف. فما سببها؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

للإجابة عن هذين السؤالين، أوضحت كلاوديا شولتس، من المعهد الألماني للموضة، أن البثور عادة ما تظهر عند الاحتكاك أو الضغط الموضعي على الجلد لفترة طويلة، إذ يتفاعل الجسم بنوع من آلية الحماية، ويُنتج سائلاً جرحياً يتجمع بين طبقات الجلد.

وأضافت أن الخطر يزداد بشكل خاص في فصل الصيف، إذ يرتدي الكثيرون أحذيتهم دون جوارب، وحينئذ يحتكّ الجزء العلوي من الحذاء مباشرة بالجلد العاري، والذي غالباً ما يكون حساساً جداً.

ويمكن أن تُسبب الأشرطة القاسية والحواف غير المرنة، على وجه الخصوص، تهيّجاً سريعاً.

ولمنع ظهور البثور، تنصح شولتس باتخاذ تدابير الوقاية الأربعة التالية:

■ التأكد من ملاءمة الحذاء جيداً منذ البداية، إذ ينبغي السير بضع خطوات بالحذاء في المتجر، فبهذه الطريقة يمكن ملاحظة أي شيء يُشكّل ضغطاً بسرعة.

■ عدم ارتداء الأحذية الجديدة لفترات طويلة، حيث من الأفضل «تليينها» تدريجياً، على سبيل المثال في المنزل أو في نزهات قصيرة.

■ وضع «بودرة» الأطفال على القدمين، فهي تُقلل التعرق وتمنع الاحتكاك. وتُجفف «البودرة» الجلد قليلاً، وبالتالي تقلّ الرطوبة، ما يُقلل تهيج الجلد ويُقلل ظهور البثور.

■ كبديل يمكن أن تساعد ضمادات الجل في تخفيف الضغط على المناطق الحساسة.

وإذا ظهرت البثور على الرغم من جميع الاحتياطات، فتشدّد شولتس على عدم فقع البثور الصغيرة، لأن ذلك يزيد خطر العدوى.

وبدلاً من ذلك، ينبغي استخدام ضمادات البثور الخاصة المزودة بتقنية «الهيدروكولويد»، إذ تمتص هذه الضمادات السوائل من البثور، وتُخفف حدة الضغط على منطقة الضغط، وتُعزز عملية الشفاء.