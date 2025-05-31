مزايا وعيوب التقشير بأحماض الفاكهة

تعد مستحضرات التقشير بأحماض الفاكهة من مستحضرات التقشير الشائعة في عالم العناية بالبشرة، فما مزاياها وما أنواعها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضحت مجلة «Stylebook» أن التقشير باستخدام أحماض الفاكهة هو طريقة تقشير كيميائية تعمل على التخلص من الشوائب وقشور الجلد الميتة، وتقضي على البقع الصبغية مع تجديد خلايا الجلد، ما يساعد على التمتع ببشرة نقية ومتجانسة وتشع شباباً وحيوية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مستحضرات التقشير بأحماض الفاكهة تشمل أحماض ألفا هيدروكسي (AHA)، وأحماض بيتا هيدروكسي (BHA)، وأحماض بولي هيدروكسي (PHA).

وتعتبر مستحضرات التقشير باستخدام أحماض ألفا هيدروكسي مناسبة بشكل خاص للبشرة الجافة والناضجة، في حين تعتبر مستحضرات التقشير باستخدام أحماض بيتا هيدروكسي مثالية للبشرة الدهنية أو المعرضة للبقع. وبالمثل تعد مستحضرات التقشير باستخدام أحماض بولي هيدروكسي مناسبة أيضاً للبشرة الحساسة.

ويُراعى أن البشرة بعد إجراء التقشير تصبح أكثر حساسية للأشعة فوق البنفسجية.