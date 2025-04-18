مصر.. إيقاف طبيب شهير عن ممارسة الطب لمدة عام

قررت هيئة التأديب بالنقابة العامة للأطباء في مصر إيقاف الدكتور جودة عواد عن ممارسة مهنة الطب لمدة عام، مع إخطار الجهات المختصة لتنفيذ القرار.

وجاء القرار بعد أن ثبتت مخالفته لآداب وأخلاقيات مهنة الطب، وعدم التزامه بالسلوك المهني القويم الذي يحافظ على كرامة الطبيب وكرامة المهنة أمام المجتمع.

وشملت المخالفات التي ارتكبها الطبيب، والذي يتابعه أكثر من 5 ملايين متابع على منصات التواصل، استخدامه أساليب تشخيص وعلاج غير معتمدة علميًا، إضافة إلى الترويج لعقاقير ووسائل علاجية عبر الإنترنت، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

وأكد الدكتور مصطفى هاشم، رئيس هيئة التأديب، أن الطبيب خالف المبادئ الأساسية لمهنة الطب، التي تلزم الأطباء بالتصرف بمسؤولية وأمانة تجاه المرضى والمجتمع، بعيدًا عن أي استغلال مهني أو ممارسات غير موثوقة.

كما أوضح الدكتور طارق منصور، عضو مجلس النقابة، أن النقابة تتعامل بجدية مع أي مخالفات مهنية ترتكب من قبل الأطباء، مؤكداً أن العقوبات قد تصل إلى الشطب النهائي من سجلات النقابة إذا تكرر الإخلال بالمعايير المهنية.

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد للنقابة، على أن لجنة التحقيق قامت بمراجعة شاملة لكل ما نُشر باسم الطبيب عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وتأكدت من مخالفته للأصول الطبية، حتى وإن لم تتلقَ شكاوى مباشرة من المرضى.

وأشار إلى أن نشر نصائح طبية غير موثوقة، أو وصف علاجات غير مثبتة علميًا، يعد إضراراً بصحة المواطنين ويستوجب المساءلة.