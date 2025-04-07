جفاف فروة الرأس.. العناية الخاطئة المتهم الأول

يعد جفاف فروة الرأس مشكلة تؤرق بعض النساء وتتسبب فيها أمور عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطر، حسب الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية.

ويرجع جفاف فروة الرأس في الغالب إلى العناية الخاطئة، إذ يؤدي الغسل المتكرر للشعر بوساطة الشامبو، المحتوي على مواد حافظة وأصباغ ومواد عطرية، إلى اختلال التوازن الصحي لفروة الرأس.

وفي كل مرة يغسل الشعر تتم إزالة الزهم من فروة الرأس، الذي يُغذي فروة الرأس ويُحافظ على نعومتها، وبالتالي تصبح فروة الرأس جافة، وتعاني الحكة والقشور البيضاء الصغيرة.

ولتجنب جفاف فروة الرأس، ينبغي تنظيف فروة الرأس بلطف كل يومين إلى ثلاثة أيام باستخدام شامبو لطيف، مع مراعاة شطف الشامبو جيداً، لأن البقايا قد تتسبب في تهيج فروة الرأس، كما ينبغي ألا يكون الماء ساخناً جداً، ويُراعى أيضاً تجنب درجات الحرارة المرتفعة عند تجفيف الشعر.

وشددت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار جفاف فروة الرأس، لاسيما إذا كان الجفاف مصحوباً بأعراض أخرى مثل الحكة الشديدة، وتقشر الجلد، والاحمرار والالتهاب والنزيف والبقع الصلعاء، إذ قد يشير ذلك إلى أمراض جلدية مثل التهاب الجلد العصبي والصدفية أو أمراض عظمية تؤثر على الجلد كالتهاب المفاصل الصدفي.

• في حال استمراره، مصحوباً بأعراض أخرى، قد يشير إلى أمراض جلدية.