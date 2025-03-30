مختصون: انتبهوا إلى المشروبات المناسبة لأطفالكم.. وكميتها يومياً

شددت الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة على ضرورة الانتباه إلى نوعية المشروبات، التي تقدم للأطفال يومياً، وكذلك كميتها.

وبشكل عام، يجب على الأطفال شرب الكميات التالية يومياً، وذلك وفقاً للتوصيات، التي أصدرتها أربع جمعيات مهنية في الولايات المتحدة بشأن ما ينبغي أن يشربه الأطفال والمراهقون، الذين تتراوح أعمارهم من خمسة إلى 18 عاماً:

- من 5 إلى 8 سنوات: 2ر1 لتر

- من 9 إلى 13 سنة: 6ر1 إلى 8ر1 لتر

- من 14 إلى 18 سنة: 8ر1 إلى 6ر2 لتر.

وتعد هذه الكميات قيماً متوسطة وقد تختلف تبعاً لممارسة الأنشطة الرياضية والطقس الحار.

الماء والحليب

- يوصي الخبراء بأن تشكل مياه الشرب النقية الخالية من النكهات الاصطناعية 40 إلى 100% من كمية المشروبات.

- ينبغي للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 8 سنوات، شرب ما يصل إلى 5ر0 لتر من الحليب قليل الدسم يومياً، والأطفال الأكبر سناً ما يصل إلى 6ر0 لتر (3 أكواب يومياً).

العصائر وبدائل الحليب

- من الأفضل شرب كمية قليلة من العصير فقط: أقل من 150 مل للأطفال من عمر 5 إلى 8 سنوات، والأطفال الأكبر سناً حتى 200 مل (كوب واحد يومياً).

- يوصي الخبراء باستخدام بدائل الحليب النباتية فقط إذا كان هناك سبب طبي للقيام بذلك، على سبيل المثال الحساسية تجاه بروتين الحليب.

- ينبغي تناول منتجات الألبان المحلاة والبدائل سواء بالسكر أو المحليات الأخرى، بكميات صغيرة فقط أو الأفضل من ذلك تجنبها تماماً.

المشروبات السكرية والكافيين

- يُوصى بعدم شرب المشروبات المحلاة سواء بالسكر أو بالمحليات الأخرى.

- المشروبات المحتوية على الكافيين: يمكن للمراهقين، الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر، أن يتناولوا ما يصل إلى 100 مليجرام من الكافيين يومياً، وهو ما يعادل نصف كوب إلى كوب واحد من القهوة أو علبتين من الكولا.