السعال الديكي يهدّد حياة الأطفال

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية بألمانيا إن السعال الديكي مرض بكتيري خطر، تسببه بكتيريا «البورديتيلا»، التي تنتقل عبر الرذاذ أثناء العطس والسعال مثلاً، وأضاف المركز أن البكتيريا المسببة للمرض تنتج سُمّاً يؤدي إلى إتلاف الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، موضحاً أن الأعراض المميزة للسعال الديكي تتمثل في نوبات السعال التشنجي، المصحوبة بالعطس وسيلان الأنف وآلام الحلق والقيء، بالإضافة إلى فقدان الشهية وصعوبات النوم.

وفي الغالب، يهاجم السعال الديكي الأطفال والرضّع، ويشكل خطراً على حياة الرضّع بصفة خاصة، غير أن التطعيم ضد السعال الديكي يوفر حماية فعالة للأطفال، وفي حالة إصابة الطفل بالسعال الديكي، يُعالج بوساطة المضادات الحيوية، مع مراعاة البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى رياض الأطفال أو المدرسة، نظراً إلى أن المرض يعد مُعدياً للغاية.

من جانبها، أوصت اللجنة الدائم للتطعيم بألمانيا بأن تتلقى النساء الحوامل التطعيم ضد السعال الديكي في بداية الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، وإذا كان هناك خطر الولادة المبكرة فيجب أن يتم التطعيم في الثلث الثاني من الحمل، وذلك لحماية الطفل حديث الولادة من المرض، وأشار المركز إلى أن السعال الديكي قد يُصيب البالغين أيضاً، لذا يتعين عليهم تجديد التطعيم لتجنب العواقب الوخيمة التي قد تترتب عليه، المتمثلة في التهاب الأذن الوسطى، والتهابات الرئة، والسلس البولي، وفقدان الوزن.