دراسة: كوب من الحليب يومياً يقي من سرطان القولون

تسهم منتجات الألبان في الوقاية من الإصابة بسرطان القولون، وفقاً لنتائج دراسة أجرتها جامعة أكسفورد، شملت أكثر من نصف مليون امرأة.

وأورد موقع «أبونيت.دي» الذي يُعدّ البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن من بين 97 طعاماً، توفر منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب أفضل حماية ضد سرطان القولون، إذ إن تناول كوب من الحليب يومياً يُقلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 14%، كما أن تناول 300 مليغرام من الكالسيوم يومياً يُقلل من خطر الإصابة بالمرض 17%.

وفي تحليلات أخرى، كان الارتباط بين الوقاية من سرطان القولون والحليب يرجع بشكل رئيس إلى الكالسيوم الموجود في الحليب، لذلك من الممكن جداً أن تساعد الأطعمة الأخرى الغنية بالكالسيوم في الحماية من سرطان القولون.

وأوضح «أبونيت.دي» أن سرطان القولون والمستقيم يتزايد في العديد من أنحاء العالم، إذ ترفع الأغذية غير الصحية، مثل: اللحوم المُصنّعة والحمراء والكحول خطر الإصابة به.

وأكدت هذه الدراسة ذلك، فعلى سبيل المثال يزيد تناول مشروبين كحوليين يومياً من خطر الإصابة بسرطان القولون 15%، كما يرتبط تناول 30 غراماً من اللحوم الحمراء والمُصنّعة بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون 8%، لذا يرى العلماء أن نحو نصف حالات سرطان القولون يمكن الوقاية منها من خلال اتباع نمط حياة صحي، وإجراء تعديلات على النظام الغذائي.

• الأغذية غير الصحية، مثل اللحوم المُصنّعة والحمراء، ترفع خطر الإصابة بالمرض.