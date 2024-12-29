أسباب آلام الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام

أفادت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي بأن آلام الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام لها أسباب عديدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وتتمثل الأسباب البسيطة في تناول أطعمة دسمة جداً، أو أطعمة غنية جداً بالكربوهيدرات، أو أطعمة تتسبب في الانتفاخ مثل الكرنب والثوم والبصل أو الأطعمة الحريفة.

وفي هذه الحالة يمكن مواجهة المتاعب من خلال تعديل النظام الغذائي، إذ ينبغي تجنب الأطعمة الدهنية أو الغنية بالكربوهيدرات أو الحارة، وتناول الأطعمة اللطيفة على المعدة والأمعاء، ويجب تناول وجبات صغيرة عدة بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة، مع مراعاة الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، مثل الحبوب والمكسرات والفواكه والخضراوات.

كما يساعد شرب شاي الكراوية أو اليانسون أو الشمر في تخفيف المتاعب، إذ يتمتع بتأثير مضاد للتقلصات، ويعمل على تنشيط عملية الهضم. وتساعد ممارسة الأنشطة الحركية بعد تناول الطعام في تخفيف هذه المتاعب الصحية.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة الشكاوى فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، إذ قد تشير حينئذ إلى أحد الأمراض مثل التهاب بطانة المعدة أو قرحة المعدة أو القولون العصبي أو حُرقة المعدة (الارتجاع) أو التهاب البنكرياس.

وفي أسوأ الحالات قد تنذر آلام الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام بالإصابة بأمراض القلب، مثل الذبحة الصدرية أو السرطان مثل سرطان المعدة أو سرطان المريء.

. يمكن مواجهة المتاعب البسيطة من خلال تعديل النظام الغذائي.