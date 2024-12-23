خبيرة تغذية تحذر من خطورة الإفراط في تناول الموز

يحتوي الموز على العديد من المواد المفيدة، لكن لا ينبغي أن تفرط في تناوله.

في هذا السياق، تقول خبيرة التغذية الطبيبة الروسية إيلينا سولوماتينا، إن الموز يحتوي على الكثير من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب، وهي ضرورية لجسم الإنسان.

ومع ذلك، تحتوي هذه الفاكهة على الكثير من النشا والسكر، وكلاهما يوفر الطاقة ويؤدي إلى زيادة الوزن.

وأشارت سولوماتينا إلى أن الناس يحبون الموز ليس بسبب فوائده الاستثنائية، ولكن على وجه التحديد بسبب مذاقه الفريد. في هذا الصدد، من الصعب جدًا العثور على بديل للفواكه المفضلة لديك.

ولكن يوجد الكثير من البوتاسيوم في اليقطين والمشمش المجفف والفواكه المجففة، كما يوجد الكثير من المغنيسيوم في البذور والمكسرات والخضروات الخضراء، ويمكن العثور على فيتامينات ب في نفس الحبوب الكاملة.

باختصار، هناك منتجات يمكن أن تحل محل الموز من حيث تشبعها بالمواد المفيدة. حتى هرمون الرفاهية والسعادة "السيروتونين" يمكن الحصول عليه من الأطعمة الأخرى. وقالت سولوماتينا: "إنه موجود في منتجات الألبان والحبوب الكاملة، مثل دقيق الشوفان".

كما لفتت خبيرة التغذية الانتباه إلى البروتين النباتي الموجود في الموز، وهو مقدمة لهرمون الرفاهية والسعادة.

ولكن، وفقا للطبيبة، هناك بديل لذلك - يمكنك الحصول على نفس الأحاسيس عن طريق شرب الكاكاو أو تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة.