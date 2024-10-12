فصيلة الدم ومعلومات قد تنقذك حين الطوارئ.. كيف تستفيد من ميزة طبية على هاتفك الذكي؟

عند وقوع حادث أو في حالات الطوارئ الأخرى من الضروري أن يحصل رجال الإنقاذ على بعض المعلومات الطبية المهمة مثل: فصيلة الدم، أو معرفة ما إذا المرء يعاني من حساسية، ما أو ما إذا كان قد خضع لعملية تبرع بأحد الأعضاء، وكذلك الأدوية، التي يتناولها المرء، بالإضافة إلى جهة اتصال في حالات الطوارئ.

ويعد الهاتف الذكي أداة مثالية لإعداد الهوية الطبية باعتبار أن المرء يصطحبه معه دائماً. وتوفر هواتف آيفون وكذلك أندرويد ميزة الهوية الطبية في نظام التشغيل مباشرة.

وأوضحت هيئة اختبار السلع والمنتجات في ألمانيا أنه يجب لهذا الغرض تفعيل حالة «إظهار عند القفل» (Show When Locked) تحت بند (Medical ID) في تطبيق Health بالنسبة لهواتف آيفون.

أما بالنسبة للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، فإنه يجب تفعيل خيار «العرض على شاشة القفل» في إعدادات «الأمان والطوارئ» (Safety and emergency).

وإذا تم تنشيط هذه الميزة على هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد، فما على رجال الإنقاذ سوى التمرير سريعاً على شاشة القفل، ثم النقر على زر «مكالمة الطوارئ».

ومع هاتف آيفون المقفل يمكن الوصول إلى المعلومات المهمة عن طريق النقر على «الطوارئ» على شاشة القفل أو عن طريق الضغط على الزر الجانبي خمس مرات.