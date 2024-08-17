انتبهي إلى رأس طفلك.. تساقط الشعر لا يستثني الصغار

أفاد أطباء مركز الصحة في ألمانيا بأن تساقط الشعر لدى الأطفال له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطر، موضحين أن الأسباب البسيطة تتمثل في العناية الخطأ كالتمشيط القاسي أو استخدام ربطات شعر غير مناسبة، كتصفيف تسريحة ذيل الحصان أو على شكل ضفيرة.

ويحدث تساقط الشعر في هذه الحالة لدى الفتيات ذوات الشعر الخفيف، وغالباً ما يحدث في منطقة الجبهة أو على جانب الرأس.

كما يحدث هذا النوع من تساقط الشعر بسبب استعمال مستحضرات عناية بالشعر تحتوي على مواد كيميائية شديدة أو مركبات اصطناعية.

وأشار الأطباء إلى أن تساقط الشعر لدى الأطفال قد يشير إلى مشكلة صحية خطرة، مثل العدوى الفطرية في فروة الرأس التي تحدث بسبب الاستخدام المشترك للأمشاط والفرش والمناشف.

وقد يرجع إلى الإصابة بداء الثعلبة، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، أي خلل في الجهاز المناعي، حيث يقوم جهاز المناعة بمهاجمة بصيلات الشعر فجأة.

ويمكن الاستدلال على داء الثعلبة من خلال ظهور بقع مستديرة أو بيضاوية الشكل ذات معالم محددة.

كما قد يرجع تساقط الشعر إلى أسباب نفسية، مثل التوتر النفسي المستمر والاكتئاب.

ومن الأسباب النفسية ما يُعرف بعصاب الوسواس القهري في مرحلة الطفولة، إذ يقوم الطفل بشد شعره بنفسه على نحو قسري، ما يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل غير متساوٍ.