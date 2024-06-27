الرمادي يفرض نفسه بإمكانات تنسيق متنوعة

يعود اللون الرمادي ليفرض نفسه على خطوط الملابس هذا الموسم، ليمنح المرأة إطلالة أنيقة من ناحية، ويوفر لها إمكانات تنسيق متنوعة من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة «Elle» أن اللون الرمادي يطل هذا الموسم بطيف لوني واسع، يمتد من الرمادي الفاتح، مروراً بالرمادي المائل إلى الأزرق، وصولاً إلى الرمادي الداكن بلون الأنثراسيت.

ويمتزج اللون الرمادي هذا الموسم باللون البيج ليخلق درجة «الجريج» الأنيقة، كما أنه يتلألأ ببريق الفضي الميتالك، الذي ينطق بالفخامة والأبهة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن اللون الرمادي يمتاز بإمكانات تنسيق متنوعة، حيث يمكن الحصول على إطلالة جذابة من خلال تنسيقه مع الألوان الزاهية كالأحمر والبرتقالي والأصفر الباستيلي.

ويمكن أيضاً الحصول على إطلالة هادئة من خلال تنسيق اللون الرمادي مع الألوان المحايدة، مثل الأسود والبيج والبني الكستنائي، كما يشكل اللون الرمادي ثنائياً رائعاً مع لون الدنيم المميز للجينز.